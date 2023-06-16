Sivaslı antikacının sattığı silahlar Topkapı Sarayı'nda sergileniyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan Ömer Arslanburç, 80 senedir esnaflık yaptığı dükkanda antika eşyaların alım satımını yapıyor. Birçok antika eşya alıp satan Arslanburç'un sattığı eski tüfekler Topkapı Sarayı'nda sergileniyor.

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  • 16.06.2023 11:31
  • Güncelleme: 16.06.2023 11:31
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Sivaslı antikacının sattığı silahlar Topkapı Sarayı'nda sergileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan Ömer Arslanburç, 80 senedir esnaflık yaptığı dükkanda antika eşyaların alım satımını yapıyor. Birçok antika eşya alıp satan Arslanburç’un sattığı eski tüfekler Topkapı Sarayı’nda sergileniyor.

Sivas’ın Divriği ilçesinde doğup büyüyen 92 yaşındaki Ömer Arslanburç, 80 senedir aynı dükkanda esnaflık yapıyor. Av bayii işletmeciliği yaparken küçük yaşta antika eşyalara merak salan Arslanburç, eşyaların alım satımını yapıyor. Çevresinde bulunan insanların getirdiği antika eşyaları değerinde alıp sattığını ifade eden Arslanburç, “Burada bakır, silah, eski kantarlar, gaz ocakları, eski halı ve kilimler. Eski bulunmayan şeyler var. Bu işe merakla başladım. Önce eski silahlarla başladım, ağızdan dolma silahlarla. Benim sattığım silahlar Topkapı Sarayı’nda sergileniyor. Daha sonrasında işleri geliştirdik, gelen antikaları aldık, birçoğunu da sattık. Antikaları alırken eski olmasına dikkat ediyorum. Her yerde bulunmayacak. Örneğin gaz ocağı artık bulunmuyor, kantar bulunmuyor. Önceden topraktan çıkma antikalar geliyordu, onları alıyordum” dedi.

“Ben bu dükkanda çok antika sattım”

Antikanın artık değer görmediğini söyleyen Ömer Arslanburç, “İlk başta av malzemeleri ve silah satıyordum. Daha sonrasında antikaya merak sardım ve yavaş yavaş işleri büyüttüm. Ben bu dükkanda çok antika sattım. Ben hayatımdan ve satışımdan memnundum ama şu an işler bitti. Buraya her sene antikacılar geliyor, ben onlara sattım, onlar da Topkapı Sarayı’na gönderdi. Benim sattığım silahlar hala Topkapı Sarayı’nda” diye konuştu.

“Bir mangal sattım meğerse altından yapılmış”

Geçmişte mangal alıp sattığını ve sattığı bir mangalın altından yapıldığını ifade eden Arslanburç, “Ben zamanında bir mangal sattım, meğerse altından yapılmış. Aslan ayaklı, üzeri kuşlu altından bir mangaldı. Eskiden burada çok antika varmış ama artık eskiye değer veren kalmadı” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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