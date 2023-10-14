Sivaslı Dernekler Platformu Üyeleri Bir Araya Geldi

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu tarafından düzenlenen kahvaltı programında, Sivaslı dernek başkanları ve vatandaşlar bir araya geldi.

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  • 14.10.2023 12:28
  • Güncelleme: 14.10.2023 14:24
Sivaslı Dernekler Platformu Üyeleri Bir Araya Geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu tarafından düzenlenen kahvaltı programında, Sivaslı dernek başkanları ve vatandaşlar bir araya geldi.

Kahvaltı programına; Sivaslı STK başkanları ve üyeleri, iş insanı Yurdaer Şahin ve Sivaslı vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Platform Başkan Ali Mızrak, tüm Sivaslıları platforma beklediklerini kaydederek; "Bu günkü buluşmamız ileriye bir hazırlık olarak başlamıştır. Bundan sonra da inşallah Kayseri’deki tüm işadamlarımız, bürokratlarımız ile beraber bir araya gelip önümüzdeki seçimler için neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. Bu konuda bize katkı sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kayseri’deki Sivaslılar olarak mutlaka katkı sağlıyoruz. Ayrımcılık yapmayacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Bütün Sivaslıların bizimle beraber olmasını istiyoruz. Gelecekte de bütün ilçe ve köy dernek başkanlarıyla beraber yol haritası çizeceğiz. Bu yol içerisinde bütün Sivaslılar olacak. Bütün Sivaslıları; Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu’na bekliyoruz. Sivasımızın derdini konuşacağız, katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi. İşadamı Yurdaer Şahin ise; "Bugün Sivaslı Dernekler Platformu olarak il, ilçe, köy dernekleriyle istişare toplantısında bir araya geldik. Kış sezonunun yaklaşmasıyla topluma ne tür katkılar sağlayabilirizi konuşacağız. Gelen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gemerekliler Dernek Başkanı Mustafa Özdemir, Şarkışlalılar Dernek Başkanı Şahin Göztepe, Altınyaylalılar Dernek Başkanı Hanefi Ağca da etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek tüm Sivaslıları platforma katılmaya davet etti.

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İHA

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