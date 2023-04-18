Sivaslı judoculardan madalyalarla döndü

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliğine Sivas'ı temsilen katılan sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya ile kente döndü.

PAYLAŞ
  • 18.04.2023 15:24
  • Güncelleme: 18.04.2023 15:24
  • 30
Sivaslı judoculardan madalyalarla döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Samsun’da düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliğine Sivas’ı temsilen katılan sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya ile kente döndü.

Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan “Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği” sona erdi.

Samsun Bafra Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye birinciliği müsabakalarına 61 ilden 400’e yakın sporcu katılarak dereceye girebilmek için ter döktü.

Sivaslı judocular ise şampiyonadan derecelerle dönmeyi başardı. Sporculardan Aleyna Tutuş 63 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Yusuf Kulaksız ise 66 kiloda da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanırken, Furkan Salih Gül ise 50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı kaptı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente madalyalarla dönen judocuları tebrik etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Özhaseki, Kayserispor'u ziyaret etti

Özhaseki, Kayserispor’u ziyaret etti

İYİ Partili Özhan: 'Meclis üyesi partimizden Aralık 2022 yılında ayrılmıştır'

İYİ Partili Özhan: “Meclis üyesi partimizden Aralık 2022 yılında ayrılmıştır”

Ramazan'da balıkçıların da yüzü güldü

Ramazan'da balıkçıların da yüzü güldü

Talasgücü yarın Sincan Belediye ile gruptan çıkma maçı oynayacak

Talasgücü yarın Sincan Belediye ile gruptan çıkma maçı oynayacak

Kayseri'de 1 milyon 26 bin 10 kişi oy kullanacak

Kayseri’de 1 milyon 26 bin 10 kişi oy kullanacak

Çanakkale muharebelerinin anma günü için Kayserili annelere çağrı

Çanakkale muharebelerinin anma günü için Kayserili annelere çağrı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den çiftçiye 11,5 milyon tl'lik 400 ton tohum desteği

Büyükşehir’den çiftçiye 11,5 milyon tl’lik 400 ton tohum desteği

YRP Kayseri Milletvekili Adayı Narin: 'Meclis'e 100 milletvekiliyle gireceğiz'

YRP Kayseri Milletvekili Adayı Narin: “Meclis’e 100 milletvekiliyle gireceğiz”

DAHA FAZLA
Kayserispor yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Kayserispor yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak

Başkan Büyükkılıç Ve Bakan Akar iş dünyası temsilcileri ile buluştu

Başkan Büyükkılıç Ve Bakan Akar iş dünyası temsilcileri ile buluştu

Bakan Akar: 'Teröristler ile arasında mesafe olmayanlar bizim için büyük bir endişe kaynağıdır'

Bakan Akar: 'Teröristler ile arasında mesafe olmayanlar bizim için büyük bir endişe kaynağıdır'

Bakan Akar'dan 'yerli ve milli savunma sanayii' vurgusu

Bakan Akar'dan 'yerli ve milli savunma sanayii' vurgusu

Lokomotifin çarptığı tır hurdaya döndü: 1 yaralı

Lokomotifin çarptığı tır hurdaya döndü: 1 yaralı