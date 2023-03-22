Sivaslılar ilk teravih namazında Ulu Camii'ne akın etti

Sivaslılar ilk teravih namazı için Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Ulu Cami'ye akın ettiler.

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  • 22.03.2023 21:56
  • Güncelleme: 22.03.2023 21:56
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Sivaslılar ilk teravih namazında Ulu Camii'ne akın etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivaslılar ilk teravih namazı için Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Ulu Cami’ye akın ettiler.

Sivaslılar Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için 827 yıllık olan Ulu Camii’nde toplandılar. Yatsı namazı öncesi verilen vaazda Ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu. Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldılar. Öte yandan aileleriyle camiye gelen çocukların oyun oynaması ise yüzleri güldürdü.

“Çok sevinçli ve mutluyuz”

Teravih namazına gelen Şemsettin Akdağ, çok sevinçli ve mutlu olduğunu söyleyerek, "Cenabı Allah yine bir Ramazan nasip etti, inşallah bayramı da nasip eder” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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