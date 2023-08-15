Sivasspor 6 oyuncusunu geçici olarak gönderdi

EY Sivasspor, 6 genç oyuncusunu geçici olarak farklı takımlara gönderdiğini açıkladı.

Sivasspor Kulübü, 6 genç futbolcuyu geçici olarak farklı takımlara gönderdi. Kırmızı-beyazlılarda Özkan Yiğiter Anagold 24 Erzincanspor’a, Emirhan Başyiğit Beyoğlu Yeni Çarşı FK’ya, Emirhan Tak Darıca Gençlerbirliği’ne, Muhammet Emin Ergin İskenderunspor’a, Halit Çokyaşar Amedspor’a ve Baver Kuçkar Edirnespor’a kiralandı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcularımız 2023-24 sezonu sonuna kadar belirlenen kulüplere geçici transfer olmuştur. Sporcularımıza yeni kulübünde başarılar dileriz” denildi.