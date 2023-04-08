Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında sahasında Başakşehir’i konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Başakşehir yarın saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.