Sivasspor - Beşiktaş maçı öncesi zeminin son durumu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma için Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini hazır hale getirildi.

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  • 04.02.2023 13:59
  • Güncelleme: 04.02.2023 13:59
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Sivasspor - Beşiktaş maçı öncesi zeminin son durumu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma için Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun zemini hazır hale getirildi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivaspor evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi merak edilen konuların başında zeminin durumu geliyor. Uzun süredir Sivas 4 Eylül Stadyumu’ndaki zemin sorunu nedeniyle kırmızı-beyazlı ekibi, maçlarını başka stadyumlarda oynanmıştı. Sivasspor - Beşiktaş maçının ise hangi stadyumda oynanacağı büyük merak konusuydu. TFF yetkilileri, hafta içi stadyuma gelerek incemeler yaptı ve maç oynanmaya elverişli raporu vermişti.

Zeminin geçtiğimiz haftalara göre daha düzgün ve futbol oynamaya elverişli olduğu da gözlendi.

Zemin özel örtüyle korundu

Diğer yandan Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun zemini için Sivasspor hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Stadyum çimleri ’agril’ adı verilen özel örtüyle korundu. Çimler içim zaman zaman da solaryum uygulaması yapıldı.

İHA

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