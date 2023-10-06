Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Pendikspor maçı öncesi EY Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
- 06.10.2023 16:23
- Güncelleme: 06.10.2023 16:23
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan Pendikspor maçı öncesi EY Sivasspor’da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında yarın Pendikspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncularından Charis Charisis ile forvet Rey Manaj, Pendikspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İHA
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