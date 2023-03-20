Sivasspor'da 3 futbolcuya milli davet

DG Sivasspor'da forma giyen Ahmed Musa, Aaron Appindangoye ve Max Gradel, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

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  • 20.03.2023 10:40
  • Güncelleme: 20.03.2023 10:40
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Sivasspor'da 3 futbolcuya milli davet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’da forma giyen Ahmed Musa, Aaron Appindangoye ve Max Gradel, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Sivasspor’da 3 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Ahmet Musa, Nijerya’nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu’nda 24 Mart Cuma günü saat 19.00’da sahasında Gine-Bissau ve 27 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Gine-Bissau ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

Aaron Appindangoye de Gabon’un Afrika Uluslar Kupası Elemeleri I Grubu’nda 23 Mart Perşembe günü saat 22.00’de sahasında Sudan ile 27 Mart Pazartesi günü saat 23.00’te deplasmanda Sudan ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosuna çağrıldı.

Max Gradel ise Fildişi Sahili’nin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri H Grubu’nda 24 Mart Cuma günü saat 19.00’da evinde Komorlar ve 28 Mart Salı günü saat 22.00’de dış sahada Komorlar ile oynayacağı maçların aday kadrosunda kendine yer buldu.

İHA

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