Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

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  • 25.03.2023 17:49
  • Güncelleme: 25.03.2023 17:49
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Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup eden Sivasspor, milli maç arası nedeniyle lige verilen arada 5 gün izin yaptıktan sonra bugün kulüp tesislerinde toplanarak Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aaron Appindangoye, Ahmed Musa ile Max Gradel çalışmalarda yer almadı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

İHA

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