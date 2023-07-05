Sivasspor'da Emrah Başsan ilk idmanına çıktı

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Emrah Başsan ise takımla beraber ilk idmanına çıktı.

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  • 05.07.2023 18:20
  • Güncelleme: 05.07.2023 18:20
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Sivasspor'da Emrah Başsan ilk idmanına çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Emrah Başsan ise takımla beraber ilk idmanına çıktı.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Sivas kampının üçüncü gününde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Emrah Başsan idmanda

Kırmızı-beyazlı takımın yeni transferi Emrah Başsan da takımla beraber ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesi takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Başsan, daha sonra yapılan çalışmalara katıldı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

İHA

Kayseri Gündem
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