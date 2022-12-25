Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

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  • 25.12.2022 15:51
  • Güncelleme: 25.12.2022 15:51
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Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de dün İstanbul deplasmanında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Sivasspor bugün öğlen saatlerinde Sivas’a döndü ve ara vermeden Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kasımpaşa karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sakatlığı geçen Clinton N’jie de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

İHA

Kayseri Gündem
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