Sivasspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta maçında Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde geçtiğimiz pazar günü sahasında Başakşehir ile karşılaşan Sivasspor 1 günlük iznin ardından top başı yaparak Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından topla dayanıklılık çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışmaları ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Giresunspor ile Sivasspor 16 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Çotanak Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.