Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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  • 09.09.2023 17:47
  • Güncelleme: 09.09.2023 17:47
Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmaları yapan Yiğidolar taktik çalışmayla günü tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular ise antrenmanda yer almadı.

Sivasspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın saat 13.30’da kulüp tesislerinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorumspor FK ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma basına ve taraftara kapalı olacak.

İHA

Kayseri Gündem
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