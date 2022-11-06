Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun 13. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kağıthane Sivaslılar Derneği üyeleri, kırmızı-beyazlı takımı ziyaret ederek Fenerbahçe maçı öncesi başarı dileğinde bulunarak baklava ikram ettiler.

Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Sivasspor yarın saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.