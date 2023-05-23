Sivasspor, Fenerbahçe rövanşına hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

PAYLAŞ
  • 23.05.2023 20:18
  • Güncelleme: 23.05.2023 20:18
  • 29
Sivasspor, Fenerbahçe rövanşına hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Sivasspor, bugün Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe ile Sivasspor 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında yarın saat 20.30’da Ülker Stadı’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rektör Altun, mezun olduğu lisenin öğrencileri ile buluştu

Rektör Altun, mezun olduğu lisenin öğrencileri ile buluştu

KAYMEK 'Sanat Örgüsü El Sanatları' Sergisi açıldı

KAYMEK 'Sanat Örgüsü El Sanatları' Sergisi açıldı

Kayseri Kalesi Türk Mutfağına ev sahipliği yapıyor

Kayseri Kalesi Türk Mutfağına ev sahipliği yapıyor

Türkiye'de erişkin nüfusun 20 milyonu obez

Türkiye'de erişkin nüfusun 20 milyonu obez

Bakan Akar: 'Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi'

Bakan Akar: 'Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi'

Kayseri'de en çok hangi radyolar dinleniliyor?

Kayseri’de en çok hangi radyolar dinleniliyor?

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Akar: 'TSK'nın şu an oradan (Suriye) çekilmesi felaket olur'

Bakan Akar: “TSK'nın şu an oradan (Suriye) çekilmesi felaket olur"

Kayserispor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Kayserispor’da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

DAHA FAZLA
Organik tarıma destek

Organik tarıma destek

Bakan Akar, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili detay paylaştı

Bakan Akar, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili detay paylaştı

Depremzede vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi

Depremzede vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi

Narkotik polisi vatandaşları uyuşturucu konusunda bilgilendirdi

Narkotik polisi vatandaşları uyuşturucu konusunda bilgilendirdi

Organik tarıma destek

Organik tarıma destek