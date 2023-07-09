Sivasspor fitness çalıştı

DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

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  • 09.07.2023 13:34
  • Güncelleme: 09.07.2023 13:34
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Sivasspor fitness çalıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Sivas’ta devam eden Sivasspor, kampın 7. gününde ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip iki grup halinde salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Yiğidolar akşam sahada yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.

İHA

Kayseri Gündem
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