Sivasspor fitness çalıştı
DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı çalışmayla devam etti.
- 09.07.2023 13:34
- Güncelleme: 09.07.2023 13:34
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı çalışmayla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Sivas’ta devam eden Sivasspor, kampın 7. gününde ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip iki grup halinde salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Yiğidolar akşam sahada yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.
İHA
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