Sivasspor fitness çalıştı

DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Sivas’ta devam eden Sivasspor, kampın 7. gününde ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip iki grup halinde salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Yiğidolar akşam sahada yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.