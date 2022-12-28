Sivasspor, Galatasaray maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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  • 28.12.2022 17:13
  • Güncelleme: 28.12.2022 17:13
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Sivasspor, Galatasaray maçının taktiğini çalıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

İHA

Kayseri Gündem
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