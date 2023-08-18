Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

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  • 18.08.2023 20:08
  • Güncelleme: 18.08.2023 20:08
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Yiğidolar, Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, hücum varyasyonları, sınırla alan oyun ile taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep’e gidecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te Kalyon Stadı’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

İHA

Kayseri Gündem
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