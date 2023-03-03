Sivasspor ile Fatih Karagümrük 8. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında mücadele edecek olan DG Sivasspor ile Fatih Karagümrük, bu müsabakayla birlikte toplamda 8. kez birbirlerine rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında DG Sivasspor, Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yarın 13.30’da oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

İki takım, tarihlerinde 8. defa karşı karşıya gelecek. Bu rekabette geride kalan 7 maçtan 4’ünü Sivasspor kazanırken, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. İstanbul temsilcisi ise 1 kez galip geldi.

Sivasspor’un 11 golüne, Fatih Karagümrük 4 golle yanıt verdi. Sivasspor ile Karagümrük en son bu sezonunun ilk devresinde karşılaşmış ve mücadele golsüz sona ermişti.

Sivasspor’da 3 sakat

Kırmızı-beyazlılarda bu maç öncesinde 3 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın takımını yalnız bırakacak.

5 Futbolcu kart sınırında

Sivasspor’da 5 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt ve Charis Charisis, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı kart görmeleri halinde 26. haftada oynanacak Başakşehir maçında görev yapamayacaklar.