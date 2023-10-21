Sivasspor ile Kasımpaşa 27. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında mücadele edecek olan Sivasspor ile Kasımpaşa, bu müsabakayla birlikte toplamda 27. kez rakip olacak.

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  • 21.10.2023 09:42
  • Güncelleme: 21.10.2023 09:42
Sivasspor ile Kasımpaşa 27. randevuda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında mücadele edecek olan Sivasspor ile Kasımpaşa, bu müsabakayla birlikte toplamda 27. kez rakip olacak.

Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor, Kasımpaşa’yı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda yarın 13.30’da oynanacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Sarper Barış Saka olacak.

İki takım, Süper Lig’de 27. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 26 karşılaşmada kırmızı-beyazlıların 10, lacivert-beyazlıların 9 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 75 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 38 kez havalandırırken kalesinde ise 37 gol gördü.

Sivas’ta oynanan 13 karşılaşmada ise Yiğidolar 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken 4 kez de rakibine mağlup oldu.

Sivasspor’da 1 eksik

Kırmızı-beyazlılarda bu maç öncesinde 1 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor’da sarı kart cezalısı olan Charis Charisis takımını yalnız bırakacak.

Sivasspor 605. maçına çıkacak

Sivasspor, Süper Lig’de 605. müsabakasına çıkacak. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 604 maça çıktı. Yiğidolar, Süper Lig’de 223 galibiyet, 168 beraberlik ve 213 mağlubiyet aldı. 827 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 829 golü de kalesinde gördü. Yiğidolar ligde toplam 837 puan topladı.

İHA

Kayseri Gündem
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