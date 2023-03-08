Sivasspor kafilesi İtalya'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak DG Sivasspor, İtalya'ya ulaştı.

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  • 08.03.2023 17:17
  • Güncelleme: 08.03.2023 17:17
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Sivasspor kafilesi İtalya'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak DG Sivasspor, İtalya’ya ulaştı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.00’te Fiorentina’nın konuğu olacak. Öğlen saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havaalanı’ndan İtalya’ya hareket eden kırmızı-beyazlıları taşıyan özel uçak, Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı’na iniş yaptı. Daha sonra kara yolu ile 1 saatlik yolculuğun ardından Floransa şehrine geçen Yiğidolar, kamp yapacağı otele yerleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, TSİ 20.00’de maçın oynanacağı Artemio Franchi Stadyumu’nda gerçekleştireceği antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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