Sivasspor Kayseri maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

PAYLAŞ
  • 08.01.2023 15:40
  • Güncelleme: 08.01.2023 15:40
  • 14
Sivasspor Kayseri maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın öğlen yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor ile 13 Ocak Cuma günü saat 17.00’de Rhg Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşılaşacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Belediyesi 228 Ton Kıyafet Atığını Geri Dönüşüme Kazandırdı

Kocasinan Belediyesi 228 Ton Kıyafet Atığını Geri Dönüşüme Kazandırdı

Enerji Tasarrufuna 1 Milyar TL'lik Katkı

Enerji Tasarrufuna 1 Milyar TL'lik Katkı

Dursun: 'Kızılırmak havzasında günümüzde olmayan türlerin varlığını görüyoruz'

Dursun: 'Kızılırmak havzasında günümüzde olmayan türlerin varlığını görüyoruz'

Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni 55. Sayısı 'Dijital' yayında

Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni 55. Sayısı 'Dijital' yayında

Başkan Büyükkılıç 7. Evlilik Akademisi Sertifika Töreni'ne katıldı

Başkan Büyükkılıç 7. Evlilik Akademisi Sertifika Töreni'ne katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den OSB'ye istişare ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den OSB'ye istişare ziyareti

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin SMA'lı minikleri için son 22 milyon lira

Kayseri’nin SMA’lı minikleri için son 22 milyon lira

Başkan Büyükkılıç Erciyes Kayak Okulunu Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç Erciyes Kayak Okulunu Ziyaret Etti

DAHA FAZLA
Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı

Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı

Doğuştan engelli kedi 'Şeker' Engelsiz Yaşam Merkezi'nin neşesi oldu

Doğuştan engelli kedi ‘Şeker’ Engelsiz Yaşam Merkezi’nin neşesi oldu

Yazar Yaşar Kaplan vefat etti

Yazar Yaşar Kaplan vefat etti

Melikgazi'den Bir İlk: Taşınmaz Bilgi Sistemi

Melikgazi'den Bir İlk: Taşınmaz Bilgi Sistemi

Usta Sanatçı Hülya Koçyiğit Türk sinemasını konuştu

Usta Sanatçı Hülya Koçyiğit Türk sinemasını konuştu