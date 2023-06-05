Sivasspor-Kayserispor maçını Burak Pakkan yönetecek

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak olan Süper Lig müsabakasını Ankara Bölgesinden hakem Burak Pakkan yönetecek.

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  • 05.06.2023 12:37
  • Güncelleme: 05.06.2023 12:37
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Sivasspor-Kayserispor maçını Burak Pakkan yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak olan Süper Lig müsabakasını Ankara Bölgesinden hakem Burak Pakkan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor Anadolu derbisinde yarın Sivas’ta karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak olan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan.

6 Haziran Salı günü Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 17.00’de başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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