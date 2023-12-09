Sivasspor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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  • 09.12.2023 15:00
  • Güncelleme: 09.12.2023 15:00
Sivasspor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sınırlı alan oyun oynayan Yiğidolar, üçüncü bölge sonlandırma ve taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan futbolcular Fode Koita ve Modou Barrow daha sonra yardımcı antrenör Dünyacan Çiçekverdi yönetiminde çalışmalarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Konya’ya gidecek.

Konyaspor ile Sivasspor, 11 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaşacak.

İHA

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