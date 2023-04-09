Sivasspor ligdeki 7. beraberliğini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehşr ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 7. beraberliğini elde etti.

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  • 09.04.2023 18:40
  • Güncelleme: 09.04.2023 18:40
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Sivasspor ligdeki 7. beraberliğini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehşr ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 7. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig’de 28. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin 2. haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor’a 3-0 mağlup oldu. 3. haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 4. haftada ise Beşiktaş’a 3-1 yenildi. Kırmızı-beyazlı ekip 5. haftada ise Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalırken, 6. haftada da İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. 14. haftada Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Yiğido, 17. haftada ise Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

İHA

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