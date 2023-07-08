Sivasspor minyatür kalede maç yaptı
DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
- 08.07.2023 11:39
- Güncelleme: 08.07.2023 11:39
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Sivas kampının 6. gününde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ilk çalışmasında kırmızı-beyazlılar iki grup halinde 30-15 IFT dayanıklılık koşu testi yaptı. Yiğidolar son bölümde ise minyatür kale maç yaptı.
Sivasspor akşam saat 17.30’da günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek. Antrenman basına ve taraftara açık olacak.
İHA
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