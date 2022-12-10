Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Hüseyin Aygün Futbol Merkezi'nde oynanan mücadeleden Sivasspor 2-0 galip ayrıldı.

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  • 10.12.2022 14:36
  • Güncelleme: 10.12.2022 14:36
Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Hüseyin Aygün Futbol Merkezi’nde oynanan mücadeleden Sivasspor 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı hakem Alper Oran yönetirken, yardımcılıklarını ise Muratcan Ilgaz ve İbrahim Ethem Potuk yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay sahaya; Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Kader Keita, Isaac Cofie, Uğur Çiftçi, Dia Saba, Ahmed Musa ve Mustapha Yatabare ilk 11’i ile çıktı.

Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Baver Kuçkar, Alaaddin Okumuş, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Emre Gökay, Özkan Yiğiter, Charis Charisis, Armin Derlek ve Karol Angielski ise yedeklerde yer aldı.

Mücadele kırmızı-beyazlı takımın gollerini 31. dakikada Mustapha Yatabare ve 41. dakikada Dia Saba kaydetti.

Sivasspor kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Partizani’yi 2-0 ve FC Saarbrücken’i de 2-1 mağlup etti.

İHA

Kayseri Gündem
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