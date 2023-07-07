Sivasspor pas ve taktik çalıştı

DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kampın 5’inci gününde Sivas’ta akşam saatlerinde günün tek antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde saat 17.30’da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise dar alan çok pas ile taktik çalışmalar yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.