Sivasspor, Süper Lig'de 3. mağlubiyetini aldı

Kasımpaşa ile maçıyla Trendyol Süper Lig'de 9. karşılaşmasına çıkan Sivasspor, bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.

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  • 22.10.2023 15:39
  • Güncelleme: 22.10.2023 15:39
Sivasspor, Süper Lig'de 3. mağlubiyetini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kasımpaşa ile maçıyla Trendyol Süper Lig’de 9. karşılaşmasına çıkan Sivasspor, bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 9. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 4. haftasında Beşiktaş’a 2-0, 5. haftada ise MKE Ankaragücü’ne 3-1’lik skorla yenilmişti.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa mağlubiyeti ile 3 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 9 mücadelede 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

İHA

Kayseri Gündem
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