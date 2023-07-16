Sivasspor'un 2. etap Erzurum kampı yarın başlıyor

Süper Lig 2023-2024 Sezonu hazırlıklarına Sivas'ta başlayan DG Sivasspor, 2 günlük iznin ardından yarın Erzurum kampına gidecek.

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  • 16.07.2023 12:13
  • Güncelleme: 16.07.2023 12:13
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Sivasspor'un 2. etap Erzurum kampı yarın başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig 2023-2024 Sezonu hazırlıklarına Sivas’ta başlayan DG Sivasspor, 2 günlük iznin ardından yarın Erzurum kampına gidecek.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezona hazırlanan Sivasspor, 12 günlük Sivas kampının ardından yarın akşam Erzurum’da top başı yaparak 2’nci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 17-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. etap kampında kırmızı-beyazlılar 4 hazırlık maçı yapacak.

Hazırlık maçlarının programı şöyle:

19 Temmuz Çarşamba 17.00 FK Sabail

23 Temmuz Pazar 17.00 Sumqayıt FK

26 Temmuz Çarşamba 17.00 Ümraniyespor

29 Temmuz Cumartesi 17.00 Antalyaspor

Sivasspor Erzurum kampının ardından Sivas’a dönerek yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.

İHA

Kayseri Gündem
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