Sivasspor'un Antalya kampı sona erdi

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor'un kampı sona erdi.

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  • 11.12.2022 11:48
  • Güncelleme: 11.12.2022 11:48
Sivasspor'un Antalya kampı sona erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor’un kampı sona erdi.

26 Kasım’da Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te bulunan bir otelde toplanan ve 10 Aralık’a kadar çalışmalarına burada devam eden Sivasspor, 15 günlük kampı sona erdi.

Kamp süresince Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlanan Yiğidolar toplam 17 antrenman yaptı.

3 hazırlık maçı oynadı

Sivasspor kamp boyunca 3 hazırlık maçı yaptı. Yiğidolar ilk hazırlık maçında Arnavut ekibi Partizani’yi 2-0, ikinci hazırlık maçında Alman ekibi FC Saarbrücken’i 2-1 ve son olarak da Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Bu maçlarda Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare (2), Karol Angielski, Dia Saba (2) rakip fileleri havalandırdı.

Sivasspor 13 Aralık Salı günü saat 16.00’da kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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