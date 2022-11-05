Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal, Avrupa'da zirvede

DG Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup aşamasında yaptığı 34 kurtarışla en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

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  • 05.11.2022 10:51
  • Güncelleme: 05.11.2022 10:51
Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal, Avrupa'da zirvede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural, UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup aşamasında yaptığı 34 kurtarışla en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçları sona erdi. G grubunda yer alan Sivasspor, 11 puan toplayarak grubu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna kaldı.

Gruplarda oynadığı 6 maçın 3’ünü kazanan Sivasspor, 2’sinden beraberlikle ve 1’inden de mağlubiyetle ayrıldı. Yiğidolar’da kaleci Ali Şaşal Vural, grup maçlarına damga vuran isim oldu. Ali Şaşal, UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup aşamasında yaptığı 34 kurtarışla en çok kurtarış yapan kaleci oldu ve zirveye oturdu.

34 kurtarışla zirveye oturan Ali Şaşal’ı, 29 kurtarışla Rigas FS’den Steinbors takip etti. Beer-Sheva’nın kalecisi Glazer 26 kurtarışla üçüncü sırada yer alırken, Ballkani’nin file bekçisi Frasheri de 26 kurtarış yaparak dördüncü basamakta yer aldı. Beşinci sırada ise 24 kurtarışla Zalgiris takımının kalecisi Gertmonas yer aldı.

İHA

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