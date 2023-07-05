Sivasspor'un yeni transferi Emrah Başsan sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor'un yeni transferi Emrah Başsan, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

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  • 05.07.2023 20:04
  • Güncelleme: 05.07.2023 20:04
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Sivasspor'un yeni transferi Emrah Başsan sağlık kontrolünden geçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’un yeni transferi Emrah Başsan, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Emrah Başsan, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

31 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık problemi olmadığı da öğrenildi.

İHA

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