Sivasspor'un yeni transferi Emrah Başsan sağlık kontrolünden geçti
DG Sivasspor'un yeni transferi Emrah Başsan, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
- 05.07.2023 20:04
- Güncelleme: 05.07.2023 20:04
- 48
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
DG Sivasspor’un yeni transferi Emrah Başsan, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Emrah Başsan, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
31 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık problemi olmadığı da öğrenildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN