Sivasspor'un yeni transferi Modou Barrow sağlık kontrolünden geçti
EY Sivasspor'un yeni transferi Modou Barrow, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
- 28.08.2023 19:00
- Güncelleme: 28.08.2023 19:00
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EY Sivasspor’un yeni transferi Modou Barrow, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow’u kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen Barrow, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı.
İHA
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