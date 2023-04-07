Sivasspor yağmur altında çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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  • 07.04.2023 18:18
  • Güncelleme: 07.04.2023 18:18
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Sivasspor yağmur altında çalıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yağmur altında gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Diğer yandan Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve İlkadım Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez öğrencileri antrenman öncesi futbolcularla bir araya geldi.

Sivasspor ile Başakşehir 9 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

İHA

Kayseri Gündem
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