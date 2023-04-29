Sivassporlu taraftarlar Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi
DG Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi.
- 29.04.2023 19:55
- Güncelleme: 29.04.2023 19:55
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DG Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor’da taraftarlar maça yoğun ilgisi vardı. Mücadele öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı. Futbolcuları tribüne çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas Sivas 4 Eylül Stadı’nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.