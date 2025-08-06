Sivil toplum Platformlarından TBMM'de Çağrı: Gazze'ye İnsani Koridor

TBMM'de gerçekleştirilen basın açıklamasında AK parti, Hüdapar, Yeniden Refah ve Gelecek Partisi milletvekilleri de hazır bulundu. Açılış konuşmasını Gaziantep milletvekili Şehzade Demir'in yaptığı basın toplantısında ANFİDAP ve Anadolu Sivil Toplum Platformları adına konuşan Mustafa Eminoğlu Gazze'de açlığın tahammül ve tahayyül edilemez bir noktada olduğunu belirterek harekete geçilmeyen her bir saat bir çocuk açlıktan hayatını kaybettiğini artık milli iradenin tecelligahı TBMM çatısı altında bulunan tüm partilerin Gazze İnsanlık ittifakını kurması gerektiğini ve insani yardımın bölgeye hemen ulaştırılması gerektiğini beyan etmiştir. Açıklamadan öne çıkan kısımlar şu şekildedir.

"22 Aydır sürekli olarak meydanlardayız. Milyonlarca insanla yürüyüşler organize etmekteyiz ama tüm bunların nafile olduğu bir düzlemdeyiz. Tek bir iradenin artık harekete geçemediği bir düzlemdeyiz. Sözlerin kuru gürültü olduğu bir dönemdeyiz.

Gazze’ye insani koridor açılması, Mutlak kötülük İsrail’e karşı düzenli İnsani Yardımın Gazze’ye ulaştırılması için milli iradenin tecelligâhı TBMM'de bir çağrı ile “Anadolu’dan Meclise Meclisten Gazze’ye İNSANİ KORİDOR” talebinde bulunuyoruz.

Bu çağrının gerçekleşmesi için iktidar ve muhalefet tüm siyasi partilerin Gazze’ye yönelik atılacak adımlarda insanlık ortak paydasında birleşmesi gerekmektedir. Böylesi önemli ve tarihi bir hamle için güçlü bir birlikteliğin oluşması şarttır. İnsani koridor için acilen harekete geçilmeyen her saat 1 çocuk açlıktan hayatını kaybetmektedir. Hiçbir neden açlıktan 2 milyon insanın yok olmasına karşı harekete geçmemenin gerekçesi olamaz.

Siyaset üstü bir zeminde Gazze-İnsanlık ittifakının meclis çatısında acilen kurulması gerekmektedir.

Anadolu’dan illeri temsil eden platformlar ve ANFİDAP olarak 10 Ağustos Pazar günü Güvenpark’tan başlayarak TBMM önünde son bulacak yürüyüşün tanıtımını da buradan ilan ediyoruz. Yürüyüş sonunda iktidar ve muhalefet tüm partilere Gazze’ye yönelik atılacak adımlarda insanlık ortak paydasında birleşme ve insani koridor için acilen harekete geçme çağrısı yapılacaktır.

Pazar günü yürüyüşümüzün amacı hiçbir şekilde hükümet veya muhalefet partilerini tahkir etmek, ötekileştirmek değildir.

Amacımız, Anadolu'yu savunan Gazze'ye sahip çıkılması için sağlam ve güçlü bir şekilde TBMM çatısı altında milli iradenin ortaya çıkmasıdır.

Niyetimiz, tüm siyasi partileri Gazze ve insanlık ortak paydasında bir araya getirmektir.

Talebimiz, güçlü bir mutabakat ile etkili adımların atılmasıdır.

Hedefimiz, Gazze'ye insani koridorun acilen açılmasıdır.

Türkiye’nin her bölgesinin her şehrinin kalbi Gazze ile atıyor. Çünkü biliyoruz ki Gazzelilerin kaderi ülkemizin kaderiyle bir bütündür.

Milletin iradesini, teveccühünü ve desteğini yine milletin vekillerine, meclisine ve yöneticilerine sunmak adına buradayız.

Tüm Türkiye’yi Gazze’ye insani koridor oluşmasını sağlamak üzere Pazar günü yürüyüşümüze davet ediyoruz. Gazze’deki açlığın sona ermesi için TBMM çatısı altında tüm siyasi partilerimizde güçlü bir müşterek iradenin oluşması ve insani koridorun derhal açılması gerekmektedir."