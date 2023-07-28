Sivrisineklere 'anlık çözümler' yeterli değil

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, sivrisineklerle mücadelede anlık çözümlerin yeterli olmadığını, üreme yerlerinin kurutulması gerektiğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 28.07.2023 11:39
  • Güncelleme: 28.07.2023 13:58
  • 34
Sivrisineklere 'anlık çözümler' yeterli değil
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, sivrisineklerle mücadelede anlık çözümlerin yeterli olmadığını, üreme yerlerinin kurutulması gerektiğini söyledi.

İlkbaharın uzaması ve yağmurların yoğun olmasının sivrisineklerin çoğalmasına sebep olduğunu söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “İlkbaharın biraz daha uzaması, yağışların da bu sene bol olmasıyla birlikte aslında sivrisineklerin üreme ortamları, alanları da çoğalmış oldu. Havaların da birdenbire ısınmasıyla birlikte yoğun bir sivrisinek artışı gerçekleşmiş oldu. Tabii sivrisinekler genelde nemli, sulak veya çayırlık alanlarda, daha çok bataklık alanlarda ürerler veya popülasyonunu sürdürürler. Birçok hastalığın da nakledicisidirler. Bu gerek insanlarda, gerekse de hayvanlarda birçok hastalığa da sebebiyet vermektedir. Özellikle de sıtma dediğimiz hastalığın ve birçok kan parazitinin de sebebi sivrisineklerden kaynaklanmaktadır. Bunun en büyük örneği de Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Afrika’da sivrisinek ısırmasıyla birlikte sıtma sebebi ile yılda 1 milyon insan hayatını kaybetmekte. Bu da çok büyük bir rakam. Tabii ki bunun tedbirlerini, önlemlerini de almamız gerekiyor. Özellikle belediyelerimizin sorumluluğunda ama burada vatandaşlarımızın da üzerine düşen sorumluluklar var” dedi.

Ergül, anlık çözümlerin çözüm olmadığını ve sivrisineklerin üreme alanlarının kurutulması gerektiğini söyleyerek, “Sivrisineklerde özellikle üreme alanları ilaçlanmalı veya imkan varsa bataklık gibi veya evimizin kenarındaki su birikintilerinin kurutulması gerekmekte. Çünkü üreme alanları ve bina altlarında bodrumlarda, yaşadığımız çevrelerde eğer ki nemli su birikintili bir ortam varsa buraların kurutulması, buralarda kurutulma da yapamıyorsak ilaçlanması önemli sivrisineklere karşı. Çünkü yaşam alanlarını ne kadar çok kurutursak, üremeyi ve dolayısıyla insanlara bulaşabilecek olan hastalıkları da önlemiş oluruz. Özellikle restoran gibi yerlerde eğer popülasyon fazlaysa öncelikle oradaki hijyen durumuna bakmamız gerekiyor. Sinek ilaçları gibi çözümler anlık çözümler ve bunlar da zaten çözüm değil insan sağlığı açısından. Öncelikle sebebi araştırılıp, o bölgedeki dediğimiz gibi sulak alanlar veya rögarlarda düzenli ilaçlama yapılıyor mu, giderler ilaçlanıyor mu diye bunların çözümüne bakmak lazım. Yoksa diğer türlü özellikle gıdanın tüketilmiş olduğu yerlerde zaten bu canlılar hayvanlarda ya da insan sağlığını etkileyen birçok hastalığa sebebiyet verdiği için buralarda özellikle işletme sahiplerinin de daha hassas, daha dikkatli olması gerekmekte. Anlık çözümler hiçbir zaman çözüm değildir bizim için. Önemli olan bölgedeki sivrisineğin üreyebileceği yerleri kurutmak, oraları düzenli bir şekilde ilaçlamak gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Sivrisinek ısırmalarının alerjik durumlara sebep olabileceğini ve sağlık kuruluşundan da her ihtimale karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Ergül, “Bazen insanların vücutları da alerjenlere karşı daha duyarlıdır. Özellikle bu konuda küçük çocukların sivrisinek ısırmaları ve sokmalarına karşı vücutlarında kızarıklıklar, hatta o kızarıklıkların olduğu yerde bölgesel olarak büyük şişkinlikler de şekillenebilmekte. Böyle olunca da ister istemez arı ısırması gibi düşünelim alerjik reaksiyonlar vücudu da etkileyebilmekte. Böylesi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna gitmekte fayda var. Ona göre de doktorların uygulayacağı tedaviye göre bir önlem almış olurlar. Çünkü alerjik bir reaksiyon şekillenebilir hızlı bir şekilde. Vücudun yapısına bağlı olarak insanların dirençlerine bağlı olarak bu da sağlıklarını sıkıntıya sokabilir” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO Yönetiminden Ankara'da 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

KTO Yönetiminden Ankara'da 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Yeşilhisar'a Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Müjdesi

Yeşilhisar'a Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Müjdesi

Vekil Ayşe Böhürler, Melikgazi Muhtarlarıyla 'Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi

Vekil Ayşe Böhürler, Melikgazi Muhtarlarıyla 'Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi

Talas'ta görüntü kirliliğine geçit yok

Talas'ta görüntü kirliliğine geçit yok

Yeşilyurt Mahallesi'nde açık hava sinema günlerine yoğun ilgi

Yeşilyurt Mahallesi'nde açık hava sinema günlerine yoğun ilgi

Büyükşehir'in Belediyesi'nden sıcak günlerde 'yeşil doku' için önlemler

Büyükşehir'in Belediyesi'nden sıcak günlerde 'yeşil doku' için önlemler

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süresiz Nafaka Sistemi Değişiyor

Süresiz Nafaka Sistemi Değişiyor

Başkan Ali Erbaş, Kerbela Hutbesini Kayseri'de irad etti

Başkan Ali Erbaş, Kerbela Hutbesini Kayseri'de irad etti

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın Haziran Ayı İhracat Rakamlarını Değerlendirdi

Başkan Yalçın Haziran Ayı İhracat Rakamlarını Değerlendirdi

Kocasinan'dan sıcak havada sokak hayvanlarına su ve mama takviyesi

Kocasinan'dan sıcak havada sokak hayvanlarına su ve mama takviyesi

Başkan Gülsoy: 'Haziran ayında 152 ülkeye 291 milyon 126 bin dolar ihracat yaptık'

Başkan Gülsoy: 'Haziran ayında 152 ülkeye 291 milyon 126 bin dolar ihracat yaptık'

Büyüksimitci: 'Haziran ayında 291 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik'

Büyüksimitci: 'Haziran ayında 291 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik'

Kocasinan'ın Boks Sporcusu Ayla Fırat, Türkiye şampiyonu oldu

Kocasinan'ın Boks Sporcusu Ayla Fırat, Türkiye şampiyonu oldu