Sivrisinekten korunma yolları

Yaz aylarında sivrisinek ısırıklarının artmasıyla vatandaş sivrisinek ısırığına karşı alınabilecek önlemleri araştırmaya başladı. İnsanlar kaşıntı ve kızarıklıktan şikayet ederken, uzmanlar sivrisineklerden nasıl korunabileceği hakkında tavsiyelerde bulunarak sivrisinek ısırıklarından korunmanın hastalıkların önlenmesinde etkili yol olduğunu belirtiyor.

Alınabilecek önemler:

Sivrisinek kovucu ürünler kullanılmalı. Akşam saatlerinde dışarı çıkarken uzun kollu giysiler tercih edilmeli. Evde ve çevrede durgun su birikintileri ortadan kaldırılmalı. Pencerelere sineklik takılmalı. Sinek kovucu sprey ve buhar makineleri, kapalı alanlarda kullanılabilir. Bahçeli evlerde sivrisinek tuzakları veya doğal sinek kovucu bitkiler kullanılabilir.

Uzmanlar, özellikle çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere, sivrisinek ısırıklarının neden olabileceği sağlık risklerine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.