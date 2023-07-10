'Siyah İnci' operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iç Anadolu Bölgesinin en büyük akaryakıt kaçakçılarına karşı ‘Siyah İnci’ adıyla operasyon düzenledi. Polis ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda şahıslar polis ekiplerince belirli bir süreyle takibe alındı. Yapılan tespitler sonucunda 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik dün (4 Temmuz Salı) Kayseri merkezli 6 ilde (Kayseri, Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep, Adana) 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 250 ton karışımlı akaryakıt ve 4 adet TIR ele geçirildi.

Gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildikten sonra aralarından 3’ü tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.