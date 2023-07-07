Siyah inci operasyonunda 3 tutuklama

Kayseri'de polis ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 6 ilde düzenlenen ve 'siyah inci' adı verilen İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük akaryakıt operasyonunda yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklandı.

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  • 07.07.2023 16:44
  • Güncelleme: 07.07.2023 16:51
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Siyah inci operasyonunda 3 tutuklama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 6 ilde düzenlenen ve ’siyah inci’ adı verilen İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük akaryakıt operasyonunda yakalanan şahıslardan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, kentte yaptıkları istihbari çalışmalarda şüpheli şahısların akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar istikametinde şahıslar belirli bir süreyle takibe alındı. Yapılan tespitler sonucunda 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kayseri merkezli Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep ve Adana’da 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. ’Siyah İnci’ adı verilen operasyonda 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 4 adet tıra el konuldu, 19 şüpheli ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 15’i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan 1’i ev hapsi cezası alırken, 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
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