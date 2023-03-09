SİYASET KIZIŞIYOR : AK Parti'de temayül yoklaması başlaması bekleniyor
AK Parti'de 11 Mart'ta aday adaylığı sürecinin başlaması 17 Mart'ta ise sona ermesi bekleniyor. Temayül yoklamasının ise 18 Mart'ta yapılacağı tahmin ediliyor.
- 09.03.2023 15:27
- Güncelleme: 09.03.2023 16:46
- 97
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimi için takvim belli olmaya başladı. AK Parti’de 11 Mart’ta başlaması beklenen aday adaylığı sürecinde son gün 17 Mart olacak. Parti ise 18-19 Mart tarihlerinde Türkiye genelinde temayül yoklaması yapacak.
Seçim takviminin bir kaç gün içerisinde netlik kazanacağı öğrenilirken Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN