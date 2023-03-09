SİYASET KIZIŞIYOR : AK Parti’de temayül yoklaması başlaması bekleniyor

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimi için takvim belli olmaya başladı. AK Parti’de 11 Mart’ta başlaması beklenen aday adaylığı sürecinde son gün 17 Mart olacak. Parti ise 18-19 Mart tarihlerinde Türkiye genelinde temayül yoklaması yapacak.

Seçim takviminin bir kaç gün içerisinde netlik kazanacağı öğrenilirken Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek.