Siyasetin Nabzı Büyükşehir’e  Kilitlendi

Kayseri açısından önümüzdeki günlerde netleşmeye başlayacak ilçe Belediye Başkan adayları da Büyükşehir adayının belli olmasından sonra gerçekleşecek.

30 Yıla yakın bir zamandır aynı kadroların yönettiği Kayseri ve Merkez ilçe Belediyelerinde şu an için Ak Parti dışındaki partilerin her hangi bir iddiaları yok.

Milletvekilliği ve uzun dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı ve bir dönem de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Başkan Memduh Büyükkılıç’ın yaş haddinden dolayı Genel Merkez’den ve Cumhurbaşkanından yeniden icazet alması zor gibi görünse de, siyaset her zaman sürprizlere gebe.

Milletvekili Genel Seçimlerinde olduğu gibi yerel yönetimler de de köklü bir değişiklik olması öngörüldüğünde, Bakan Mehmet Özhaseki ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş’la uyumlu çalışabilecek bir Büyükşehir adayı üzerinde duruluyor.

Büyükşehir için en çok konuşulan ve üzerinde durulan adaylar, Kayseri’nin Merkez ilçe mevcut belediye başkanları olsa da en az iki yeni ismin kadroya dahil edilmesi de ihtimal dahilinde.

Kulislerde konuşulan, mevcut Başkan Memduh Büyükkılıç’la ilgili Bakan yardımcılığına çekilme veya Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu için Büyükelçilik formülleri gibi alternatifler söz konusu olduğunda Büyükşehir Belediyesi için Özhaseki’ye ve Elitaş’a en yakın isimlerden biri olan en şanslı aday olarak da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ismi gündeme geliyor.

Cumhur ittifakı ortağı MHP ise yine daha önce kazanmış olduğu ilçe belediyeleriyle beraber İyi Parti’den Ak Parti’ye geçen İncesu ilçesi’nde yoğunlaşıyor. Ak Parti’nin elinde olan belediyelerde ittifak ortağı geçen seçimlerde olduğu gibi Ak Parti’ye destek verecek.

