Siyasi partilerin üye sayısı belli oldu

2026 Temmuz verilerine göre en fazla üyesi olan parti 11 milyon 709 bin 913 ile Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. AK Parti 2025 Temmuz ayına göre 831 bin 180 yeni üyeyi partisine katmış oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi ise geçtiğimiz seneye göre 23 bin 459 partilisini kaybederken yeni üye sayısı 1 milyon 879 bin 973 oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi 3 bin 694 yeni katılımla üye sayısını 501 bin 122’ye yükseltti.

Muhalefet partileri arasında en fazla üye çeken parti ise Saadet Partisi oldu. Saadet Partisi 127 bin 882 yeni katılımla 374 bin 724 üyeye ulaştı.