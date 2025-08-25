SMA hastalığı nedir?

Son yıllarda tedavi yöntemleri ve kampanyalarla sıkça gündeme gelen SMA (Spinal Müsküler Atrofi), genetik geçişli, ilerleyici kas hastalıkları arasında yer alıyor. Kas hareketlerini kontrol eden omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen hastalık, özellikle çocukların yaşamını ciddi şekilde etkiliyor.

SMA hastalığı nedir?

Son yıllarda tedavi yöntemleri ve kampanyalarla sıkça gündeme gelen SMA (Spinal Müsküler Atrofi), genetik geçişli, ilerleyici kas hastalıkları arasında yer alıyor. Kas hareketlerini kontrol eden omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen hastalık, özellikle çocukların yaşamını ciddi şekilde etkiliyor. Uzmanlar, SMA’nın SMN1 genindeki mutasyon nedeniyle ortaya çıktığını, bu genin kasların çalışması için gerekli olan “SMN proteini”ni yeterli düzeyde üretemediğini belirtiyor. Protein eksikliği ise kaslarda güçsüzlük, hareket kabiliyetinde kayıp ve solunum problemlerine yol açıyor.

Hastalığın tip 1, tip 2, tip 3 ve tip 4 olmak üzere farklı evreleri bulunuyor. En ağır seyreden SMA Tip 1, bebeklik döneminde görülüyor ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. SMA’nın kesin bir tedavisi henüz bulunmasa da, son yıllarda geliştirilen ilaç ve gen tedavileri ile hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabildiği, yaşam süresi ve kalitesinin artırılabildiği ifade ediliyor. 
Uzmanlar, erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayarak aileleri düzenli kontrole ve genetik taramalara yönlendiriyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek'ten otelcilere teşekkür
Vali Çiçek’ten otelcilere teşekkür
Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u doldu
Minik sporculara, 'Sporcularda Sağlıklı Beslenme' semineri
Minik sporculara, “Sporcularda Sağlıklı Beslenme” semineri
7 Ayda yaklaşık 42 milyarlık kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi
7 Ayda yaklaşık 42 milyarlık kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Milletvekili Böhürler'den 'Sahaflar Çarşısı' ve Gelinlik Evi'ne tam not
Milletvekili Böhürler'den 'Sahaflar Çarşısı' ve Gelinlik Evi'ne tam not
'Zafer Haftası' Talas'ta Rock Konseri ile Başladı
'Zafer Haftası' Talas'ta Rock Konseri ile Başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!