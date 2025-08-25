SMA hastalığı nedir?

Son yıllarda tedavi yöntemleri ve kampanyalarla sıkça gündeme gelen SMA (Spinal Müsküler Atrofi), genetik geçişli, ilerleyici kas hastalıkları arasında yer alıyor. Kas hareketlerini kontrol eden omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen hastalık, özellikle çocukların yaşamını ciddi şekilde etkiliyor. Uzmanlar, SMA’nın SMN1 genindeki mutasyon nedeniyle ortaya çıktığını, bu genin kasların çalışması için gerekli olan “SMN proteini”ni yeterli düzeyde üretemediğini belirtiyor. Protein eksikliği ise kaslarda güçsüzlük, hareket kabiliyetinde kayıp ve solunum problemlerine yol açıyor.

Hastalığın tip 1, tip 2, tip 3 ve tip 4 olmak üzere farklı evreleri bulunuyor. En ağır seyreden SMA Tip 1, bebeklik döneminde görülüyor ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. SMA’nın kesin bir tedavisi henüz bulunmasa da, son yıllarda geliştirilen ilaç ve gen tedavileri ile hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabildiği, yaşam süresi ve kalitesinin artırılabildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayarak aileleri düzenli kontrole ve genetik taramalara yönlendiriyor.