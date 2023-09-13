SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

Kayseri'de sahte dernek çatısı altında SMA hastası çocukların fotoğraf ve videolarını kullanarak gelir elde eden 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

PAYLAŞ
  • 13.09.2023 15:25
  • Güncelleme: 13.09.2023 16:29
SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de sahte dernek çatısı altında SMA hastası çocukların fotoğraf ve videolarını kullanarak gelir elde eden 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 4 kişinin sahte dernek çatısı altında SMA hastası çocukların fotoğraf ve videolarını kullanarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Şahısların adreslerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 3 adet cep telefonu, 2 adet sim kartı, 41 adet SMA hastalarının isminin yazılı olduğu kutu, 36 adet jelatinsiz yardım kumbarası, 680 TL madeni para, bin 30 TL kağıt para, sosyal medya hesaplarının ve yardım edildiği iddia edilen kişilerin kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının olduğu defter, 3 dekont, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, yardım paraları ile 2 adet plastik kabartmalı dernek levhasına ve suçtan elde edilen gelir ile almış olabileceği değerlendirilen bir araca el konuldu.

Emniyete götürülen şahısların işlemleri sürüyor.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Okul yolunda sıkı denetim

Okul yolunda sıkı denetim

Sefa'ya acı veda

Sefa'ya acı veda

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

6
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

DAHA FAZLA
Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Büyükşehir, 'Dijital Gençlik Merkezi' kuruyor

Büyükşehir, ‘Dijital Gençlik Merkezi’ kuruyor