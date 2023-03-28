SMA'lı Melih Eymen başardı: Kampanya tamamlandı
Kayseri'nin SMA'lı miniği Melih Eymen'in tedavisi için gerekli olan para toplanarak kampanya yüzde 100'e ulaştı.
- 28.03.2023 10:26
- Güncelleme: 28.03.2023 10:26
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Bir tür kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 5 yaşındaki Melih Eymen Ceylan’ın Zolgensma gen tedavisine ihtiyacı vardı. Ailenin, 11 ay önce valilik onaylı başlattığı yardım kampanyası bugün itibariyle tamamlanarak yüzde 100’e ulaştı.
1ha
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