SMA'lı Melih Eymen başardı: Kampanya tamamlandı

Bir tür kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 5 yaşındaki Melih Eymen Ceylan’ın Zolgensma gen tedavisine ihtiyacı vardı. Ailenin, 11 ay önce valilik onaylı başlattığı yardım kampanyası bugün itibariyle tamamlanarak yüzde 100’e ulaştı.