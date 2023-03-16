SMA'lı Melih Eymen için yardım gecesi düzenlenecek

Kayseri'de yaşayan SMA hastası Melih Eymen'in tedavisi için gerekli olan paranın toplanabilmesi amacıyla bu akşam yerel televizyonların ortak yayın yapacağı yardım gecesi düzenlenecek

PAYLAŞ
  • 16.03.2023 17:58
  • Güncelleme: 16.03.2023 17:58
  • 52
SMA'lı Melih Eymen için yardım gecesi düzenlenecek

Bir tür kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 5 yaşındaki Melih Eymen Ceylan’ın tedavi olması için Zolgensma gen tedavisine ihtiyacı var. Aile, 11 ay önce valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Şu ana kadar gerekli olan paranın yüzde 80’i toplanabildi. Eymen’in yurtdışına götürülerek gen tedavisi alabilmesi için gerekli olan yüzde 20’lik kalan paranın toplanması amacıyla da bu akşam saat 20.00’da Kayseri’nin bütün televizyonlarından canlı olarak yayınlanacak yardım gecesi gerçekleştirilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek gecede, salonda bulunanlar ya da telefonla bağlananlar bağış yapacak.  

Herkesi kampanyaya destek olmaya çağıran anne Fatma Ceylan, oğlunun süresinin azaldığını ve onu kaybetmek istemediklerini söyledi. Ceylan, “Kayserimiz çok büyük. Vicdanlı, merhametli insanlarımızın olduğuna inanıyorum. Lütfen oğlumun elinden tutun” davetinde bulundu. 

Benzer şekilde daha önce de hem Melih Eymen hem de aynı kaderi paylaşan Hasan Çınar için yardım gecesi düzenlenmişti. Kampanyası tamamlanan Hasan Çınar’ın yurt dışındaki tedavisine başlandı. Melih Eymen’in ailesi de aynı sevinci yaşamak için yardım bekliyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Patrik Sahak II'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Patrik Sahak II'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Vali Yardımcısı Tunç milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

Vali Yardımcısı Tunç milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

Başkan Büyükkılıç'tan ödüllü proje 'Hospice' incelemesi

Başkan Büyükkılıç'tan ödüllü proje 'Hospice' incelemesi

Kurtardıkları çocuğa verdikleri sözü tutup annesini de kurtardılar

Kurtardıkları çocuğa verdikleri sözü tutup annesini de kurtardılar

Öğrencilerden Erciyes'te 'Vatan Sevgisi Yürüyüşü'

Öğrencilerden Erciyes'te 'Vatan Sevgisi Yürüyüşü'

Develi'de depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Develi'de depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SMA'lı Melih Eymen için yardım gecesi düzenlenecek

SMA’lı Melih Eymen için yardım gecesi düzenlenecek

Kazım Yücel, bugün milletvekili aday adaylığı için istifa ediyor

Kazım Yücel, bugün milletvekili aday adaylığı için istifa ediyor

DAHA FAZLA
Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 16.03.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 16.03.2023

Kayseri'de 'Tiny House' yoğun ilgi

Kayseri’de ‘Tiny House’ yoğun ilgi

Hülya Nergis yeniden aday adayı

Hülya Nergis yeniden aday adayı

Deprem tedirginliği çadır kurdurdu

Deprem tedirginliği çadır kurdurdu

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Motorine beklenen indirim kesinleşti