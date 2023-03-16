SMA’lı Melih Eymen için yardım gecesi düzenlenecek

Bir tür kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 5 yaşındaki Melih Eymen Ceylan’ın tedavi olması için Zolgensma gen tedavisine ihtiyacı var. Aile, 11 ay önce valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Şu ana kadar gerekli olan paranın yüzde 80’i toplanabildi. Eymen’in yurtdışına götürülerek gen tedavisi alabilmesi için gerekli olan yüzde 20’lik kalan paranın toplanması amacıyla da bu akşam saat 20.00’da Kayseri’nin bütün televizyonlarından canlı olarak yayınlanacak yardım gecesi gerçekleştirilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek gecede, salonda bulunanlar ya da telefonla bağlananlar bağış yapacak.

Herkesi kampanyaya destek olmaya çağıran anne Fatma Ceylan, oğlunun süresinin azaldığını ve onu kaybetmek istemediklerini söyledi. Ceylan, “Kayserimiz çok büyük. Vicdanlı, merhametli insanlarımızın olduğuna inanıyorum. Lütfen oğlumun elinden tutun” davetinde bulundu.

Benzer şekilde daha önce de hem Melih Eymen hem de aynı kaderi paylaşan Hasan Çınar için yardım gecesi düzenlenmişti. Kampanyası tamamlanan Hasan Çınar’ın yurt dışındaki tedavisine başlandı. Melih Eymen’in ailesi de aynı sevinci yaşamak için yardım bekliyor.