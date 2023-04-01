SMA’lı Yusuf Eren de destek bekliyor: Kampanya yüzde 85 oldu

Nevşehir’de yaşayan SMA Tip 1 hastası Yusuf Eren’in ailesi, yardım kampanyası tamamlanan Kayserili Melih Eymen’in sevincini paylaşmak üzere şehre geldi. Aile, Yusuf Eren’in kalan yüzde 15’lik yardım kampanyasının tamamlanması için de destek talep etti.

Yusuf Eren’in halası Hatice Gostak, “Nevşehir’den geliyoruz. 112 personeliyim, Melih Eymen’in mutluluğunu paylaşmaya geldik. Rabbim şifasını versin inşallah. 11 aydır bizim de bir kampanyamız var. Melih Eymen ve gönüllüleri sayesinde Yusuf Eren’in de kampanyasını bir an önce bitireceğiz” dedi.

Yusuf Eren’in babası Yüksel Gostak da, “Nevşehir’de 112 acilde görev yapıyorum. Bu mutluluğa şahit olmak için buraya geldik. Alla bu uğurda mücadele eden bütün çocuklarımıza, ailelere şifa versin. Gerçekten zor bir kampanya başlattılar ve geliştirdiler. Sonunda mutluluğa ulaştılar. Biz Yusuf Eren’in ailesi olarak inşallah bu mutluluğu tadarız” ifadelerini kullandı.

Yusuf Eren’in gönüllü ablası Gülderen Yeşilot ise, “Ben de Nevşehir Devlet Hastanesi çalışanıyım. Bizler de 11 aydır bu çocukların yaşadığı tüm zorlukları yaşıyoruz ama mücadelemizi bırakmayacağız. Melih Eymen’in de bugünkü mutluluğunu paylaşmaya geldik. Kayseri’den de Yusuf Eren’e çok güzel destek olan Melih Eymen gönüllüleri var, hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Önce Hasan Çınar’a daha sonra Melih Eymen’e şimdi de Yusuf Eren’in gönüllüsü olan Neslihan Teltik ise, “Çok şükür Kayserimiz 2 bebeğini de ilacına kavuşturdu. Şimdi komşumuz olan Nevşehir’e, Yusuf Eren’e destek oluyoruz. Oradaki anne ve babanın yüzünü de güldürmeye devam edeceğiz inşallah. Bir an önce Yusuf Eren’in kampanyası da biterse daha birçok bebeğimizi ilacına kavuşturmak için bu yolda devam edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlar, YUSUF yazıp 8330’a SMS gönderdiğinde 25 TL destekte bulunabilecek.